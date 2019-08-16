استمرار استبعاد حمد الله من قائمة المغرب

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الجديد لـ المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، استبعاد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، من قائمة أسود الأطلس استعدادًا للتوقف الدولي المقبل.

وقام المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش باستدعاء 46 لاعبًا في القائمة الأولية، حيث تواجد وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري، ولم يتواجد حمد الله في القائمة الأولية في منتخب بلاده.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رونار مدرب منتخب المغرب سابقًا، قرر استبعاد اللاعب حمد الله من معسكر المغرب قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر.

وانتقد الناقد الرياضي حسن عبدالقادر، في وقت سابق، تأخر حمد الله عن معسكر نادي النصر والذي أُقيم في البرتغال حيث قال: غياب حمد الله عن معسكر النصر غير مبرر؛ فهو لاعب كبير، وهناك عقود تُحترم، ويجب أن يُقدر أنه قدوة.

وأضاف حسن عبدالقادر: لم يشارك مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا؛ ولهذا فغيابه عن معسكر النصر غير مبرر، ويجب عليه احترام العقود.

وكان حمد الله ساهم في تأهل النصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما أحرز هدفين في شباك نادي الوحدة الإماراتي خلال مباراتي دور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية.