استنفار في صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي

المواطن - متابعة

أفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء ، بأن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم ميليشيا عبدالملك الحوثي في ظروف غامضة.

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي وعناصر جهاز الأمن الوقائي التابعين استحدثوا عددًا من نقاط التفتيش في شوارع منطقة مُسيك وسعوان والزبيري والخمسين وشوارع أخرى، بحسب “سكاي نيوز”.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين الحوثيين تمركزوا في هذه النقاط رفقة أطقم مسلحة وعربات مدرعة.

ونفذت الميليشيا عمليات تفتيش دقيقة وغير مسبوقة لمركبات المواطنين وفحصوا بطاقات الهوية للسائقين.

وكانت الميليشيا الموالية لإيران قد أعلنت في وقت سابق الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين.