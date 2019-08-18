استياء المسافرين بمطار الملك خالد الدولي.. ساعة لاستلام الحقائب

المواطن - علي مدخلي

شكا عدد من المسافرين القادمين إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض من تأخر استلام حقائبهم وأغراضهم الخاصة وانتظارهم لوقت طويل أمام المسارات الناقلة للعفش تمتد لحوالي الساعة من وصول الرحلة إلى حين استلام حقائبهم مما يصيبهم بالإحباط والإرهاق، خاصة للقادمين من الرحلات الدولية.

وقال عدد من المسافرين لـ”المواطن” إن تأخر استلام الحقائب في مطار الملك خالد الدولي أصبح يؤرق الكثير من المسافرين وخاصة من يأتون من رحلات دولية طويلة ويتكبدون عناء السفر من جهة وعناء انتظار حقائبهم لاستلامها من جهة أخرى.

وطالب المسافرون الجهات المسؤولة في المطار بالنظر في هذه المعاناة التي يعاني منها الكثير من القادمين للمطار ووضع حلول سريعة وعاجلة لهذا الموضوع الذي يمس شريحة كبيرة من المسافرين.