اكتمال تجهيزات النيابة العامة لمباشرة أعمالها بالمشاعر المقدسة

المواطن - واس

قام رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالرحمن الوردي، بجولة تفقدية للوقوف على استعدادات وتجهيزات مباشرة أعمال النيابة العامة بالمشاعر المقدسة والمسجد المكي الشريف لموسم حج هذا العام، حيث باشر منسوبو النيابة المكلفون مهامهم منذ الجمعة الماضي بمنى ومزدلفة وعرفات والمسجد الحرام.

فيما نوه الوردي بالمتابعة المباشرة من قبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ودعمه لجهود منسوبي الفرع لضمان قيامهم بالأعمال والاختصاصات المتنوعة على أتم وجه وفقًا للأنظمة والتعليمات، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-، مؤكداً على أن خدمة حجاج بيت الله تعد من آسمى الأعمال الشريفة التي يتشرف بها منسوبو النيابة العامة.

وقال الوردي إن مقار المشاعر المقدسة باشرت أعمالها المشتملة على التحقيق في القضايا والادعاء العام أمام الدوائر القضائية والرقابة على السجون، ودور التوقيف في كلٍ من منى ومزدلفة وعرفات والمسجد الحرام، إضافةً إلى فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة الذي يواصل أعماله المتضمنة مباشرة القضايا والاختصاصات داخل مكة المكرمة، مبيناً أن خطة العمل راعت التغطية الشاملة لجميع مواقع المشاعر المقدسة وتحركات الحجيج.