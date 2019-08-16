الآسيوية شاهدة على تطور الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

نجحت أندية الهلال والنصر والاتحاد في العبور لدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة الأخيرة.

لا شك أن تأهل ثلاثة أندية سعودية لدور الثمانية، مع ضمان وجود نادٍ سعودي في دور نصف النهائي، وسيرتفع العدد إلى ناديين في حال تأهل النصر، يدل على التطور الأخير الذي شهدته الكرة السعودية والأندية السعودية في الفترة الأخيرة.

تطور كبير:

وفي هذا السياق علّق تركي العواد حارس نادي الهلال السابق قائلًا: وجود ثلاثة أندية سعودية في دور الثمانية، دليل رائع على تطور كبير حدث للأندية السعودية وللكرة السعودية في الفترة الأخيرة، المنافسة القارية خير دليل على قوة أندية المملكة، بجانب أن نظرات الأندية لفترة التحضير والإعداد للموسم الجديد اختلفت وتطورت تمامًا، وهو ما ينعكس بالإيجاب على النادي في المنافسات المحلية والقارية.

ويُذكر أن الهلال سيضرب موعدًا مع الاتحاد في كلاسيكو جديد للكرة السعودية في دوري أبطال آسيا، بينما يواجه النصر نادي السد القطري.

وستكون جولة الذهاب بين ناديي النصر والسد في المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي يوم 26 أغسطس الجاري.

وستُقام مباراة العودة في قطر يوم 16 سبتمبر.

أما جولة الذهاب بين ناديي الهلال والاتحاد فستكون يوم 27 أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما مباراة العودة فستكون بين الفريقين يوم 17 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفاز الاتحاد في ثمن النهائي على ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 6/4 بمجموع المباراتين، فيما صعد النصر بعد تعادله مع الوحدة الإماراتي ذهابًا بهدف لكل منهما، وفوزه إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الأهلي بنتيجة 4/2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وخسر إيابًا بهدف دون رد.