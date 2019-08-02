الآسيوي يعتمد ملعب مباراة السعودية وسنغافورة

المواطن - مروة نبيل

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ملعب مباراة السعودية وسنغافورة المقرر إقامتها، في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وأكّد حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد الآسيوي صادق على اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم مكانًا لإقامة مباراة الأخضر وسنغافورة.

ويُواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره سنغافورة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي تضم منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.