الأبيض يعبر لدور الـ4 بالفوز في مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، اليوم الأربعاء، بعبور الزمالك لدور الأربعة في بطولة كأس مصر موسم 2018-2019، وذلك بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بضغط متساوٍ من الفريقين، حيث حاول كل منهما مباغتة الآخر، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول.

تمكن الظهير الأيسر للزمالك، عبدالله جمعة، من افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول في مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية خدعت الحارس أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى نادي مصر المقاصة.

ووسط اعتراضات من لاعبي المقاصة على أداء الحكم محمد معروف في مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، تحسن أداء نادي المقاصة والذي حاول في بعض المناسبات تسجيل هدف التعادل في شباك محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

ورفض الحكم محمد معروف احتساب ركلة جزاء للمهاجم عمرو مرعي لاعب نادي المقاصة خلال مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة؛ مما جعل اللاعب وزملاءه في نادي المقاصة يثورون غضبًا بسبب القرارات التحكيمية.

لم يحدث أي جديد خلال مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف وعبوره لدور نصف النهائي.

ويذكر أن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر ستُختتم بلقاء بيراميدز وحروس الحدود، حيث تُقام المباراة يوم الجمعة المقبل، لتحديد الطرف الرابع المتأهل لدور نصف النهائي بعد نهاية مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة.

ويتولى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، تدريب فريق المقاصة، حيث واجه أمس في مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة ناديه القديم، والذي لم يتمكن من تحقيق الفوز عليه طوال مشواره التدريبي.