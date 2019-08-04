الأخضر يتقدم.. والكويت تتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة السعودية والكويت، المقامة الآن على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل العراقية، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا 2019، بشكل سريع للغاية.

ونجح النجم ربيع سفياني في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة السعودية والكويت عند الدقيقة 12، قبل أن يُسجل الأزرق التعادل في الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء.

ويسعى لاعبو الأخضر لتسجيل هدف ثانٍ قبل نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية والكويت اليوم؛ أملًا في تحقيق الفوز في بداية مشواره ببطولة غرب آسيا 2019.

مباراة السعودية والكويت:

وجاء تشكيل مباراة السعودية والكويت الرسمي، كالتالي؛ مصطفى ملائكة، محمد العمري، حسين الشويش، سامي الخيبري، فواز اليامي، حاتم بلال، محمد الفهيد، عبدالكريم القحطاني، خالد كعبي، علي النمر وربيع سفياني.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية والكويت اليوم، كلٌّ من؛ عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، وسام سويد، متعب المفرج، نايف هزازي، محمد المجحد، عبدالمحسن القحطاني، منصور حمزي وحسن شراحيلي.