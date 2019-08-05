الأخضر يعاود تدريباته بمشاركة كمارا والتمبكتي

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة البحرين، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا 2019.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة نجم نادي الاتحاد هارون كمارا بعد التحاقه بمعسكر المنتخب السعودي الأول، بالإضافة إلى عودة المدافع حسان التمبكتي للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإجهاد العضلي في العضلة الأمامية للفخذ.

وخاض الأخضر تدريبه تحت قيادة المدير الفني يوسف عنبر، وقسم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الكويت، حيث أدوا مرانًا استرجاعيًّا، فيما أدت المجموعة الثانية التدريبات الاعتيادية.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة البحرين على ملعب برايتي.

وكانت المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد بدأ مشواره في بطولة عرب آسيا 2019 بالخسارة ضد الكويت بهدفين مقابل هدف.