الأخضر يُخيب الآمال ويُزيد نسبة القلق

المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي مشاركته في بطولة غرب آسيا 2019، بخسارة ثقيلة اليوم أمام المنتخب الأردني بثلاثية دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب فرانسوا حريري في العراق.

ولم ينجح المنتخب السعودي بقيادة المدرب الوطني يوسف عنبر في تحقيق الآمال المنشودة منه في البطولة، خاصة أن الأخضر لم يقدم أي مستوى جيد في المباريات الثلاث.

وجاءت القائمة الأساسية للمنتخب السعودي في مباراة الأردن مكونة من:

في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

وسام سويد، متعب المفرج، حسان تمبكتي، فواز اليامي، نايف هزازي، محمد الفهيد، محمد المجحد، علي النمر، ربيع سفياني، هارون كمارا.

أما القائمة الاحتياطية للأخضر فجاءت مكونة من: عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، محمد العمري، حسين الشويش، عبدالكريم القحطاني، عبدالمحسن القحطاني، منصور حمزي، حسن شراحيلي خالد كعبي، عبدالفتاح آدم.

وتعرّض المنتخب السعودي المشارك في بطولة غرب آسيا 2019 للانتقادات؛ وذلك بسبب النتائج المخيبة للأخضر بعد الخسارة من الكويت والتعادل مع المنتخب البحريني في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة غرب آسيا.

سيتولى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تدريب المنتخب السعودي مباشرة بعد خروجه من بطولة غرب آسيا.