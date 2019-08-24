الأردن يغرق طائرة ثمنها 122 ألف دولار في مياه العقبة

المواطن - متابعة

سادت حالة من التذمر والغضب في الأردن بعدما أعلنت السلطات إغراق طائرة في مياه العقبة بعد غد الاثنين.

وقال المتحدث باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عبدالمهدي القطامين: إن ثمن شراء الطائرة التي سيتم إغراقها صباح الاثنين المقبل، لا يعادل ثمن شراء سيارة بكلفة 87 ألف دينار.

وأشار القطامين، خلال تعليق على ما تم تداوله بشأن قيمة الشراء الطائرة وكلفتها المالية واعتبار ذلك بطرًا ليس له من داعٍ، اليوم السبت، إلى أن “إغراق الطائرة في الخليج من شأنه تعزيز رياضة الغوص في العقبة وهي رياضة يقصدها آلاف من مختلف دول العالم ويأتون للعقبة لهذه الغاية”.

وبين القطامين أنه “وبمعادلة حسابية بسيطة فإن السائح الغطاس ينفق في العقبة ما يقارب 1000 دينار للرحلة الواحدة، وتتوزع هذه الإنفاقات على الفنادق ووسائط النقل ومراكز الغوص والمطاعم وغيره”، مبينًا أن الإقبال على الغوص في العقبة خلال العام الماضي زادت نسبته 15% عن العام 2018.

وأضاف الناطق باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنه “من المتوقع أن تزداد هذه النسبة العام الحالي بما يتجاوز 25% عن العام الماضي، بمعنى أن ثمن الطائرة سيتم استرداده خلال عام وهي أعلى نسبة عائد على الاستثمار يمكن أن تحقق من أي نشاط استثماري”.

وتابع: “أجزم أن البكاء على الأطلال وتصوير الأمور على غير حقيقتها هو ضرب في خاصرة الوطن”، مشددًا على أنه لا يمكن تنشيط الاستثمار وتشجيع السياحة دون إنفاقات فعلية لتطوير القطاع.