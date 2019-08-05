الأرصاد : أمطار رعدية على مكة حتى الثامنة مساء

المواطن - مكة المكرمة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وقالت الهيئة في تنبيه متقدم لها إن بداية الحالة ستكون عند الساعة الواحدة ظهرًا وتمتدّ حتى الثامن مساء.

وفي سياق ذي صلة نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتدّ تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.