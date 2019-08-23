الأرصاد: أمطار رعدية على 6 مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية على 6 مناطق

2019/08/23
الساعة 11:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم  هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ). فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق (الرياض، القصيم،تبوك، حائل) .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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