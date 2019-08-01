الأرصاد تُعلن عن حالة الطقس المتوقعة بالمشاعر المقدسة

المواطن - واس

يعقد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الأحد القادم، المؤتمر الصحفي السنوي للإعلان عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440 هـ, وذلك بمقر الهيئة بجدة.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد بحضور الجهات الحكومية المعنية, عرض خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة، واستعراض جهود الهيئة في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.

كما سيتطرق المؤتمر إلى أعمال التفتيش البيئي، التي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها، حيث تقوم فرق التفتيش بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كافة المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل ورصد المخالفات عليها إن وجدت, علاوة على التأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة.

يُذكر أن الهيئة تقدم أعمالها الأرصادية والبيئية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، وكذلك توفر مركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام المرئي والمقروء على مدار الساعة، في صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.