الأرصاد: درجة الحرارة لامست الخمسين اليوم

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الثلاثاء 2019/08/27 في المملكة.

وسجل مرصد القيصومة 49 درجة فيما سجل مرصد الأحساء 47 مئوية بينما سجلت مراصد الدمام والقصيم ورفحاء 46 درجة في كل منها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق (القصيم، حائل، تبوك، الجوف).