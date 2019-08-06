الأرقام تُبرز تطور الهلال في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

تطور أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا خلال المباريات المقبلة، ما يزيد من صعوبة مباراة الأهلي اليوم.

الهلال

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا قبل مباراة الأهلي اليوم، مؤكدة أن أداءه تحسن كثيرًا مؤخرًا.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الهلال فاز مرتين في آخر 3 مباريات لعبها في دوري أبطال آسيا وتعادل مرة واحدة، بقدر التي فاز بها في 12 مباراة سابقة، وذلك قبل مواجهة الأهلي اليوم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في الفوز مرتين فقط، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، ويأمل مواصلة التألق خلال مباراة الأهلي التي ستُقام، بعد قليل.

الأهلي ضد الهلال

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم، مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب ثمن النهائي الآسيوية، على أن تُقام مواجهة الإياب على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.