الأسهم الأمريكية تنتعش مع انخفاض حرارة النزاع التجاري

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صعدت الأسهم الأمريكية يوم أمس الاثنين، عقب تراجع حاد في الجلسة السابقة، بعد أن تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبرام اتفاق تجارة مع الصين، مما هدأ بواعث قلق المستثمرين عقب تصعيد في حرب التصريحات أخرج الأسواق عن مسارها الأسبوع الماضي.

وعقب قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا، قال ترامب: إنه يعتقد أن الصين راغبة بصدق في التوصل إلى اتفاق، مستشهدًا بما وصفه بالضغوط الاقتصادية المتنامية على بكين وفقد الوظائف هناك.

وارتفعت على إثر ذلك أسهم الشركات الحساسة للرسوم الجمركية، وصعد سهم أبل 1.90%، مقدمًا أكبر الدعم للمؤشرات الرئيسية.

وتقدمت أيضًا أسهم صناع الرقائق، شديدي الاعتماد على الصين في إيراداتهم، كما زاد مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات 0.86% بعد أن هوى أكثر من 4% يوم الجمعة.