الأمطار كشفت سوء التخطيط والنتيجة حادث سير على طريق الملك عبدالله بأبها

الأمطار كشفت سوء التخطيط والنتيجة حادث سير على طريق الملك عبدالله بأبها

2019/08/13
الساعة 1:46 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- فهد القحطاني- أبها

على طريق الملك عبدالله الرابط بين أبها وأحد رفيدة، وتحت جسر الطريق الرابط بين أبها والواديين، شكلت مياه الأمطار التي هطلت بالأمس على المنطقة بركة كبيرة من المياه؛ حيث ارتفعت نسبتها عن مستوى الطريق وأغلقته بالكامل دون وجود عبارات لتصريف المياه.

وتسببت بركة المياه في وقوع حادث سير شنيع بين ثلاث مركبات عند الساعة الواحدة فجر اليوم الثلاثاء.

ونتج عن الحادث إصابة قائد إحدى المركبات، حيث باشر الهلال الأحمر الحادث، وتم نقله لمستشفى عسير لتلقي العلاج.

وطالب عدد من سالكي الطريق الجهات المسؤولة بإيجاد حل لتصريف المياه من تحت الجسر أو تجهيز صهاريج شفط متمركزة أثناء هطول الأمطار؛ حفاظًا على سلامة سالكي الطريق.



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