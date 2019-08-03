الأمن السيبراني يعلن بدء معسكر طويق علماء البيانات

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بدء التقديم (للرجال والنساء) في (معسكر طويق علماء البيانات)، والذي سيقام بمدينة الرياض في مقر جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبعد نهاية المعسكر سوف يتم تقديم عروض وظيفية للمتميزين فقط، وتعريف المتدربين على العديد من شركاء التوظيف الذين يتطلعون إلى توظيف متخصصين في علم البيانات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في أي من تخصصات (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، التخصصات الهندسية).

3- امتلاك المهارات الأساسية في الرياضيات والإحصاء

4- إتقان إحدى لغات البرمجة.

5- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

6- التفرغ التام للمعسكر (يومياً من الساعة 8:00 صباحاً إلى 5:00 عصراً) طوال فترة المعسكر.

أهداف المعسكر:

بعد اجتيازك البرنامج التدريبي بنجاح، سوف:

1- يكون لديك فهم كامل لعملية تحليل البيانات.

2- تكون قادراً على القيام بتطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجياً، بالإضافة إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة.

3- تكون قادراً على عرض البيانات للكشف عما تحتويه من رؤى ومعلومات.

4- تكون قادراً على توظيف مجموعة واسعة من أدوات علوم البيانات والخوارزميات المتاحة من أجل بناء – نماذج مناسبة للأسئلة المراد بحثها واستكشافها.

5- تكمل عدة مشاريع تطبيقية والتي سوف تكون بمثابة نقطة بداية لحياتك المهنية كعالم بيانات.

برنامج المعسكر

– الأسبوع 1 (مقدمة في علم البيانات)

– الأسبوع 2 (البرمجة بلغة بايثون Python).

– الأسبوع 3 (أساسيات الإحصاء).

– الأسبوع 4 (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة Machine Learning).

– الأسبوع 5 (التعلم بالإشراف Supervised Learning).

– الأسبوع 6 (مواضيع متقدمة في التعلم بالإشراف Supervised Learning).

– الأسبوع 7 (التعلم بدون إشراف Unsupervised Learning).

– الأسبوع 8 (مواضيع متقدمة في التعلم بدون إشراف Unsupervised Learning).

– الأسبوع 9 (البيانات الضخمة Big Data).

– الأسبوع 10 (التعلم العميق Deep Learning).

– الأسبوع 11 – 12 (مشروع تطبيقي نهائي Capstone Project).

– الأسبوع 13 – 15 (تقنيات الشركاء في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي).

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/12/07هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا