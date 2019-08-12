الأمواج تلفظ أطناناً من الكوكايين على شواطئ المغرب يوم عيد الأضحى!

الأمواج تلفظ أطناناً من الكوكايين على شواطئ المغرب يوم عيد الأضحى!

2019/08/12
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

شهدت إحدى المدن الساحلية المغربية حالة من الاستنفار الأمني بعدما أبلغ المواطنون السلطات بوجود كمية كبيرة من الكوكايين ملفوفة في أكياس بشكل احترافي على شاطئ سيدي رحال بمدينة برشيد.

وعثر مواطنون بشاطئ سيدي رحال في دوار الهواورة بجماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، أمس الأحد، على كميات كبيرة من المخدرات، يُعتقد أنها كانت معدة للتهريب قبل أن تقذف بها مياه المحيط الأطلسي على الشاطئ.

واستنفرت الواقعة عناصر قوات الدرك الملكي بالمنطقة، الذين وصلوا إلى المكان على وجه السرعة من أجل حجز كميات الكوكايين التي تقاذفتها الأمواج.

وقامت السلطات المحلية بفتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة، للكشف عن حيثياتها وملابساتها.



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