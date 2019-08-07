الأمير بعد استغناء الاتحاد عنه : كنت أعمل بالمجان

المواطن - محمد سمعه

قرّر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الاستغناء عن خدمات المستشار القانوني أحمد الأمير والاكتفاء بوجود الإدارة القانونية.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد عبر تويتر أن مجلس إدارة العميد تقدّم بالشكر للقانوني أحمد الأمير على الفترة التي قضاها في صفوف الإدارة القانونية لـ الاتحاد.

من جانبه علّق أحمد الأمير على قرار نادي الاتحاد قائلًا عبر حسابه في تويتر: كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد على الفترة التي قضيتها معهم بالعمل بالمجان لخدمة رياضة الوطن، بدون شرط أو قيد، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.

وأتى قرار نادي الاتحاد بالاستغناء عن أحمد الأمير، خاصة بسبب أزمة إشراك لاعبي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى في قائمة الاتحاد الآسيوية، حيث قال أحمد الأمير بأن تواجدهما في القائمة صحيح قانونيًا، لكن نادي الاتحاد قرر بعد ذلك استبعاد هارون كمارا وجابر عيسى من القائمة تجنبًا للمشاكل.