الأهلي المصري يقول كلمته الأخيرة حول ضم السومة

المواطن - محمد سمعه

ترددت أنباء في الفترة الأخيرة، عن وجود نية من الأهلي المصري، بقيادة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، في التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي.

وحدثت أزمة في الفترة الأخيرة بين عمر السومة والمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي، حيث كان الخلاف بينهما في مباراة الهلال والأهلي يوم الثلاثاء الماضي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مما قيل إن الأهلي المصري يفكر في استغلال الأزمة لضم المهاجم السوري.

نفى مسؤول داخل الأهلي المصري، وجود أي نية من المارد الأحمر لضم عمر السومة، خاصة أن مبلغ التعاقد معه مكلف لـ الأهلي المصري.

ويذكر أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بـ الأهلي كان حل أزمة عمر السومة مع الفريق، كما أن السومة أكد بقائه مع الأهلي للموسم المقبل، مما يعني أن المهاجم السوري المخضرم لن ينضم لـ الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن الأهلي المصري يخوض حاليًا مواجهة دور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019 ضد نادي بيراميدز، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتُقام مباراة الأهلي المصري وبيراميدز على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

جدير بالذكر أن الأهلي المصري كان حسم لقب الدوري المصري موسم 2018-2019 بعد الفوز على نادي المقاولون العرب وبفارق ثماني نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني.

وحقق الأهلي المصري فوزًا كبيرًا على نادي اطلع برة الجنوب سوداني في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا برباعية دون رد، في مباراة أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتعاقد الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي المصري واللاعب محمد قفشة من نادي بيراميدز.