الأهلي والفوز الأول ضد العدالة

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الخميس، مباراة الأهلي ضد العدالة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي ضد العدالة

وتُعد مباراة الأهلي ضد العدالة اليوم، هي الأولى التي تجمع الفريقين في جميع البطولات، ويأمل كل منهما في الظهور بشكل مميز وتحقيق أول فوز في تاريخ مواجهاتهم.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد العدالة اليوم، ولتعويض جماهيره عن توديع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 على يد الهلال.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الصاعد حديثًا إلى منافسات دوري المحترفين لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي ضد العدالة اليوم، حتى تكون دافعًا أمام اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة.

وكان العدالة قد وصلت إلى جدة، مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمباراة الأهلي ضد العدالة اليوم، وخاض مرانًا تحت قيادة المدرب التونسي إسكندري القصير في رديف ملعب الجوهرة.