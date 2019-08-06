الأهلي والهلال .. برانكو ورازفان يدفعان بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش والروماني رازفان لوسيسكو عن تشكيل مباراة الأهلي والهلال التي ستُقام، بعد قليل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الراقي في مباراة الأهلي والهلال كالتالي؛ محمد العويس، سعيد المولد، محمد آل فتيل، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، دانييل أليكسيتش، حسين عبدالغني، محمد الخبراني، عمر السومة ودجانيني تافاريس.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في مباراة الأهلي والهلال كل من؛ ياسر المسيليم، حسين المقهوي، يزيد البكر، نوح الموسى، سلطان مندش، عبدالرحمن غريب وعلي الأسمري.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الأهلي والهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، علي آل بليهي، عبدالله عطيف، سبيستيان جيوفينكو، ياسر الشهراني، بافيتيمبي جوميز، أندريه كاريلو، جانغ هيون سو، محمد كنو، سالم الدوسري ومحمد الدوسري.

وعلى مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مباراة الأهلي والهلال اليوم يجلس كل من؛ محمد الشلهوب، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، نواف العابد، هتان باهبري ومحمد الواكد.

الأهلي والهلال

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم، مباراة الأهلي والهلال في ذهاب ثمن النهائي، على أن تُقام مواجهة الإياب على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي والهلال اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.