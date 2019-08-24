الأهلي يبحث عن خليفة برانكو

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، قد يُفكر في إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج السيئة والتي يُحققها الأهلي منذ انطلاق الموسم.

وكان الأهلي ودع دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي على يد نادي الهلال، كما قدم أداء سيئًا ضد نادي العدالة في الجولة الأولى من بطولة الدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقالت تقارير صحافية: إن إدارة الأهلي بدأت تتفاوض مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لـ الزمالك المصري من أجل العودة وتدريب الراقي في ولاية ثالثة.

ويذكر أن كريستيان جروس فاز مع الأهلي بلقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016، ورحل ثم عاد لتدريب الأهلي في عام 2016، ولكنه لم يُتوج بأي بطولة ليرحل بعد ذلك عن الراقي.

وبعد لقاء العدالة، أعرب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عن حزنه الشديد وذلك بعد تعادل الراقي يوم الخميس مع نادي العدالة بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث إيفانكوفيتش بعد المباراة قائلًا: أعتذر لجماهير الأهلي عن نتيجة لقاء أول أمس ضد العدالة، مشوار البطولة لا يزال طويلًا، سأسعى لتصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة”.

ذكرت تقارير إخبارية، نقلًا عن صحيفة “الرياضية”، أن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ قررت تجديد الثقة في المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بجانب تحويل اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش إلى قائمة الاستثمار لبيعه وضم لاعب آخر بدلًا منه.