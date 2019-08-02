الأهلي يبيع 70 % من عقد دياز

المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن موافقتها- رسميًّا- على بيع نسبة 70% من عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني.

وأوضح النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سيحتفظ بنسبة 30% من عقد دياز، وقدمت الإدارة شكرها للاعب التشيلي على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنيه له التوفيق مع فريقه الجديد.

وكان نادي ريفربليت الأرجنتيني قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع التشيلي باولو دياز قادمًا من صفوف النادي الأهلي لمدة 3 سنوات، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وتعاقد النادي الأهلي مع باولو دياز الصيف الماضي، قادمًا من صفوف سان لورنزو الأرجنتيني، وكان يسعى لبقائه في صفوفه الموسم المقبل، إلا أن رغبة اللاعب التشيلي دفعت إدارة الراقي للموافقة على رحيله.