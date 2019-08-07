الأهلي يحتاج معجزة أمام الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح النادي الأهلي مُطالبًا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة بدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي الهلال يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت مباراة الأمس بين فريقي الأهلي والهلال، انتهت بفوز أزرق العاصمة برباعية مقابل هدفين، في مباراة كان الهلال أفضل فيها فنيًا.

وقال الناقد الرياضي عدنان جستنيه حول مباراة العودة: لا أعتقد أن الأهلي قادر على العودة إلا في حدوث معجزة أمام الهلال، وهذا واقع، ومستوى الفريقين يؤهلك للقول إن الهلال أقوى.

أما المدرب الوطني المخضرم محمد الخراشي فقال: حظوظ الفريقين مازالت قائمة، وكل شيء وارد في عالم كرة القدم.

نجح نادي الهلال في العودة إلى المباراة مرتين بعد تقدم النادي الأهلي في النتيجة، كما نجح المدرب الروماني رازفان لوسيسكو في الاختبار الأول له مع الفريق الهلالي.

وحرص النجم الليبي طارق التايب لاعب نادي الهلال والمنتخب الليبي سابقًا على توجيه رسالة إلى لاعبي الهلال، بعد الفوز بالأمس على الأهلي برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكتب طارق التايب عبر حسابه في تويتر: “مبروك الفوز لجماهير الزعيم، وباقي شوط ثانٍ في الرياض، نهدأ ونركز لأن الإياب راح يكون أصعب، بالتوفيق للزعيم”.

عدنان جستنيه: لا اعتقد ان #الاهلي قادر على العودة إلا إذا حدثت معجزة #الاهلي_والهلال#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/5XA5emf9K4 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 6, 2019

محمد الخراشي: حظوظ الفريقين مازالت قائمة .. كل شيء وارد في عالم كرة القدم #الاهلي_والهلال#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/5XvHUW3Q0v — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 6, 2019