الأهلي يستعد لمواجهة الاتفاق
في الجولة الثانية من الدوري

الأهلي يستعد لمواجهة الاتفاق

2019/08/26
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس الأحد، استعداداته لمباراة الاتفاق المقبلة في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على الجوانب اللياقية في بداية مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل أن يُطبق بعد الجمل الفنية.

وتابع تدريبات النادي الأهلي الجماعية، المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، لتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالتعادل الإيجابي ضد العدالة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم