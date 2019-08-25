الأهلي يستعد لمواجهة الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس الأحد، استعداداته لمباراة الاتفاق المقبلة في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على الجوانب اللياقية في بداية مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل أن يُطبق بعد الجمل الفنية.

وتابع تدريبات النادي الأهلي الجماعية، المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، لتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالتعادل الإيجابي ضد العدالة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.