الأهلي يعاود تدريباته استعدادًا لمباراة الهلال

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمباراة الهلال المقبلة، بحضور المشرف العام على الكرة، الأمير منصور بن مشعل، ورئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ.

وعقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش اجتماعًا باللاعبين في وسط الملعب قبل بداية الحصة التدريبية، وحرص على مناقشة الأخطاء الفنية والأداء العام في مباراة الهلال الماضية، كما طالبهم بتجاوز تبعات الخسارة واستعادة التوازن سريعًا.

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في مباراة الهلال الماضية تدريبات استشفائية وتمارين الاسترجاع اللياقي، فيما أجرى بقية اللاعبين تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تطبيق عددٍ من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب، لتجهيز اللاعبين جيدًا لمباراة الهلال المقبلة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والهلال في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.