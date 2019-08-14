الأهلي يعاود تدريباته.. والبركة يواصل التأهيل

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، بحضور المشرف العام على الكرة، الأمير منصور بن مشعل.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الهلال الماضية تدريبات استشفائية وتمارين الاسترجاع اللياقي.

وأجرى بقية لاعبي النادي الأهلي تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، كما شهدت تطبيق عددٍ من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خالد البركة برنامجه التأهيلي المعد له بالدوران حول المضمار، تمهيدًا لمشاركته في التدريبات الجماعية.

وقرر المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش راحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أداء التدريبات، يوم غد الخميس، على أن يعاود اللاعبين التدريبات الجماعية، يوم الجمعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره العدالة، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.