الأهلي يقترب من حسم صفقة البرازيلي رينالدو

المواطن - مروة نبيل

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة البرازيلي رينالدو دا سيلفا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الجديد.

وأكدت إذاعة “يو إف إم”، أن هناك اتفاقًا شبه نهائي بين إدارتي الأهلي وساوباولو البرازيلي لانتقال الظهير الأيسر رينالدو دا سيلفا إلى صفوف الراقي، والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات القادمة.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيل المصري محمد عبدالشافي، ولم ينجح حسين عبدالغني في الظهور بالمستوى المتوقع، فيما لم يقتنع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بالوافد الجديد خالد البركة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالتعادل الإيجابي ضد العدالة.