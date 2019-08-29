الأهلي يقترب من حسم 3 صفقات

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتصحيح مسار الراقي، أملًا في الظهور بمستوى مميز هذا الموسم.

وأكد الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النادي الأهلي اقترب من حسم أكثر من صفقة رسميًا، وقال: “بعد التعاقد مع لوكاس ليما.. صفقتان قادمتان للنادي الأهلي .. بالتوفيق لـ الملكي”.

وكان المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، قد أعلن عن قرب التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما، وقال: “قطعنا 99% في طريق ضمه وسيتم الإعلان في الساعات المقبلة”.

كما أعلن منصور بن مشعل عن التفاوض مع لاعبين صُناع لعب يمثلون منتخبات بلادهم، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي ضد العدالة، وودع دوري أبطال آسيا 2019 من الدور ثمن النهائي على يد الهلال.