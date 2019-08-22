الأهلي يُبدع أمام الفرق الصاعدة في افتتاح الدوري

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي ضد العدالة اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأهلي فاز في جميع المباريات الافتتاحية الأربع التي لعبها أمام فرق صاعدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت “أوبتا”، أن النتيجة الإجمالية التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفرق الصاعدة في افتتاح الدوري بلغت 16/2، بمعدل 4 أهداف في كل مباراة، ووصفت مواجهات الراقي أمامهم بـ”السهلة”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد العدالة اليوم، فيما يطمح الفريق الصاعد تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بدوري المحترفين.