الأهلي يُحقق نتيجة تاريخية ويُسقط اطلع بره بـ 9 أهداف

المواطن - محمد سمعه

تمكن الأهلي المصري من تحقيق فوز تاريخي على حساب نادي اطلع بره، بطل جنوب السودان، بتسعة أهداف دون رد في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

تقدم الأهلي بداية في الشوط الأول عبر اللاعب صلاح محسن في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي، حتى تمكن حسين الشحات من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة عشرة بطريقة أكثر من رائعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل النادي الأهلي هدفين عبر صلاح محسن وأحمد فتحي في الدقيقتين الـ40 والـ45.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة الخامسة والأربعين.

وواصل المارد الأحمر، تألقه وضغطه الهجومي، حتى نجح حمدي فتحي في إحراز السادس للأهلي بالدقيقة الخامسة والخمسين.

عاد حسين الشحات، وسجل الهاتريك والهدف السابع للأهلي في الدقيقة الثالثة والستين.

أضاف حمدي فتحي ثاني أهدافه والهدف الثامن للأهلي بالدقيقة الـ67.

واختتم لاعب اطلع بره مصطفى سالم تاسع أهداف الأهلي بتسجيله للهدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثانية والثمانين.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي واطلع بره، انتهت بفوز الأهلي برباعية دون رد يوم 11 أغسطس الجاري.

أقيمت مباراة اليوم، بين الأهلي واطلع بره على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.