الأهلي يُصحح أخطاءه قبل فوات الأوان

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، لمواجهة نادي الاتفاق يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ويُذكر أن الأهلي، سقط في فخ التعادل يوم الخميس الماضي أمام نادي العدالة في الجولة الأولى، ووقتها انتقدت الجماهير الأهلاوية، الفريق وفتحت النار على المدرب برانكو إيفانكوفيتش وعلى بعض من لاعبي الراقي.

تصحيح الأخطاء قبل الاختبار الثاني

يريد الأهلي تصحيح أخطائه بصورة سريعة، لتحقيق الفوز الأول في الدوري السعودي، على حساب نادي الاتفاق والمنتشي في الجولة الأولى بالفوز على الوحدة بثنائية دون رد.

علق المشرف العام على كرة القدم في الأهلي الأمير منصور بن مشعل على أنباء رحيل عمر السومة قائلًا: “عمر السومة يظل ابن النادي ونحترمه ونقدره بجانب جميع أبناء النادي، ولكن لن نقبل أن يساوم أي شخص على الأهلي”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “لم تحدث مشكلة بين السومة وبرانكو، هناك من قام بتهويل الأمور، والسومة أبلغني شخصياً أنه ابن النادي الأهلي وسيخدمه حتى نهاية مسيرته الرياضية”.

وأضاف منصور بن مشعل: “وضع المشهد الأهلاوي كان صعبًا.. لذلك قررت العودة مرة أخرى”.

وأكمل الأمير منصور بن مشعل حديثه قائلًا: “ديون النادي من الإدارتين السابقتين .. ويوجد مخالفات إدارية .. وأتمنى من رئيس هيئة الرياضة التدخل، كما وجدنا على إدارة عبدالله بترجي مخالفات إدارية ومالية وتم تقديمها إلى رئيس هيئة الرياضة”.