الأهلي يُعاني ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير السعودية والعربية مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الأهلي ضد الهلال

وكشف شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن معاناة الأهلي ضد الهلال خلال المباريات الأخيرة التي جمعت الفريقين في جميع البطولات.

وأوضحت أنه باستثناء نتائج ركلات الترجيح، فاز الأهلي مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها ضد الهلال في جميع البطولات، حيث تعادل في 3 مواجهات، وخسر 6 لقاءات، ووصفت مباريات الفريقين بالصعبة.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم، مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب ثمن النهائي، على أن تُقام مواجهة الإياب على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.