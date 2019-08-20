الإسكان: مشاريع جديدة تخدم جميع مدن المملكة بلا استثناء

المواطن - مكة المكرمة

أكدت وزارة الإسكان أن هناك مشاريع قائمة في مكة المكرمة، وستكون هناك مشاريع قادمة تخدم جميع مدن المملكة بلا استثناء، ومن ضمنها مكة المكرمة.

ولفتت الإسكان ردًّا على استفسار في هذا الشأن، إلى أنه سيتم الإعلان عن المشاريع الجديدة فور افتتاحها، فيما يمكن معرفة كافة مشاريع الوزارة عبر زيارة الرابط التالي: هنا

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد عن المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن عن 850 ألف ريال يدفع المواطن المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.