الإصابات تُربك حسابات كونتي

المواطن - مروة نبيل

واصلت لعنة الإصابات مطاردة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، الأمر الذي يُربك حسابات المدرب أنطونيو كونتي قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأعلن حساب إنتر ميلان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وخضع لفحوصات طبية.

وأضاف أن جودين تعرّض لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر، وسيتم تقييم حالته من أسبوع إلى آخر، لتحديد موعد عودته للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وانضم جودين إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، بداية شهر يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وبدأ المشاركة في التدريبات خلال الأيام القليلة الماضية بعد نهاية فترة إجازته.

وتُعد إصابة جودين هي الضربة الثالثة التي يتلقاها مدرب إنتر ميلان الجديد، أنطونيو كونتي، وذلك بعد إصابة كل من ماتيو بوليتانو وفالينتينو لازاو منذ بداية فترة الإعداد.