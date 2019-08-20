الإصابة تبعد العابد عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، عن معاناة نجم الفريق الأول لكرة القدم، نواف العابد، من إصابة.

وأضاف أن نواف العابد تواجد في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر نادي الهلال؛ نظير تعرضه لالتهابات بسيطة في منطقة أسفل البطن، وينتظر أن يُشارك في التدريبات خلال اليومين الماضيين.

ويغيب نواف العابد عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ شهر فبراير الماضي؛ بسبب معاناته من إصابة في الحوض، وأنهى مؤخرًا مرحلة التأهيل البدني والفني بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.