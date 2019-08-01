الإصابة تبعد عطيف عن الهلال
قبل مباراة الأهلي

الإصابة تبعد عطيف عن الهلال

2019/08/01
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم عبدالله عطيف عن التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، بسبب تعرضه لإصابة.

وأوضح نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالله عطيف تعرّض لالتواء في مفصل القدم، وتواجد في عيادة المملكة الطبية في مقر النادي للخضوع لفحوصات طبية.

ويأمل الجهاز الفني تأهيل النجم عبدالله عطيف قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهلال نظيره الأهلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب ثمن نهائي الآسيوية.



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