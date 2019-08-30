الإطاحة بـ5 وافدين سرقوا 790.000 ريال من عملاء البنوك تحت تهديد السلاح بالرياض

الإطاحة بـ5 وافدين سرقوا 790.000 ريال من عملاء البنوك تحت تهديد السلاح بالرياض

2019/08/30
الساعة 2:42 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص تورطوا في سرقة 790 ألف ريال تحت تهديد السلاح من عملاء البنوك.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بتتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، حيث جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة (790.000) ريال, وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
وبين أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي الى سواء السبيل. ‏



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