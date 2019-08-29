الإطاحة بمقيم انتحل صفة طبيب في مكة

المواطن - مكة المكرمة

نجحت صحة منطقة مكة المكرمة في القبض على مقيم انتحل مهنة طبيب في حي الزاهر.

وأفادت إمارة مكة المكرمة أن عملية القبض تمت بناء على التنسيق بين الجهات الرقابية في وزارة الصحة والجهات الأمنية بالمنطقة.