الإطاحة بمقيم انتحل صفة طبيب في مكة

الإطاحة بمقيم انتحل صفة طبيب في مكة

2019/08/29
الساعة 3:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

نجحت صحة منطقة مكة المكرمة في القبض على مقيم انتحل مهنة طبيب في حي الزاهر.

وأفادت إمارة مكة المكرمة أن عملية القبض تمت بناء على التنسيق بين الجهات الرقابية في وزارة الصحة والجهات الأمنية بالمنطقة.

 

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم