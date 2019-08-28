الإعلام المرئي والمسموع تصنف وتفسح 342 لعبة أبرزها Mortal Combat 11

المواطن - واس

أنهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنيف وفسح 342 لعبة إلكترونية منذ بداية عام 2019م وحتى نهاية شهر يوليو، وذلك وفقاً للتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية المعتمد لديها.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أنها صنفت وفسحت 342 لعبة أبرزها (Resident Evil 2 ، Kingdom Hearts 3 ، Mortal Combat 11)، موضحة أن التصنيف العمري هو نظام تصنيف وتقييم لتحديد مدى سلامة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وملاءمته للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته للمبادئ والمعايير التي أقرتها.

وأكدت الهيئة أهمية حرص أولياء الأمور على التأكد من وجود التصنيف العمري قبل شراء أي لعبة لأطفالهم، والتعرف على قصتها لاختيار الأنسب لهم مع شرح لماذا بعض الألعاب قد لا تكون مناسبة، إضافة إلى ضرورة الرقابة المستمرة ليكون الأهل على دراية بمحتواها وتصنيفها، داعية إياهم إلى تحذير أطفالهم من إعطاء تفاصيل شخصية في الألعاب الجماعية وحثهم على الإبلاغ عن أي سلوك غير لائق فيها.