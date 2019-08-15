الإعلان عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا
خلال منافسات عام 2019

الإعلان عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا

2019/08/15
الساعة 3:45 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قبل قليل، عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.

وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا الثلاثي، نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.

وكان نادي يوفنتوس قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي، فيما خرج برشلونة من نصف النهائي بعد الخسارة أمام ليفربول.

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ونجح في التتويج باللقب بعد الفوز على توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية.



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