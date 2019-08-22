الاتحاد الآسيوي يوضح حقيقة إلغاء ترخيص 3 أندية عراقية

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الفترة الماضية بشأن إلغاء ترخيص 3 أندية عراقية.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “يودّ الاتحاد توضيح أنه لم يقم بإلغاء ترخيص ثلاثة أندية عراقية بسبب الرواتب غير المدفوعة للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية، على عكس ما تقول بعض التقارير الإعلامية”.

وأكد الاتحاد الآسيوي على أنه قام بإرسال خطاب إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم حول شكاوى بخصوص دفعات متأخرة للاعبين في ثلاثة أندية عراقية، وأنه في حالة عدم دفع هذه الرواتب، فإن الاتحاد القاري مُجبر على اتخاذ إجراءات مناسبة.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أرسل خطابًا للاتحاد العراقي يرفض من خلاله مشاركة أندية الميناء، الطلبة، والنجف في مسابقاته خلال موسم 2019/ 2020.