الاتحاد الآسيوي يوقف 4 لاعبين مدى الحياة

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إيقاف 4 لاعبين آسيويين مدى الحياة، بسبب تورطهم في التلاعب في نتائج مباريات في كأس الاتحاد خلال عامي 2017 و2018.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي، أن ثلاثة لاعبين من قرغيزستان ولاعبًا من طاجيكستان أُدينوا بالتورط في التلاعب في نتائج مباريات أنديتهم.

وأضاف بيان الاتحاد القاري، أن ثنائي قرغيزستان إلياس أليموف وفلاديمير فيريفكين تورّطا في التلاعب في نتائج مباريات فريقهما ألاي في كأس الاتحاد الآسيوي في 2017 و2018.

وأدين القرغيزستاني كورسانبيك شيراتوف بمساندة نشاط متعلق بالمراهنات في مباراة لفريقه دوردوي في 2017، فيما أدين الطاجيكستاني عبدالعزيز محكاموف بالتلاعب في نتائج مباريات فريقه ألاي في كأس الاتحاد 2017 و2018.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان منفصل أنه أوقف المهاجم مهدوف سليمان القادم من تركمانستان أربعة أعوام بعد سقوطه في اختبار للمنشطات خلال كأس آسيا في الإمارات مطلع العام الحالي، ولكنه لم يكشف عن أي معلومات إضافية.