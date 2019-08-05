الاتحاد الآسيوي يُقدم هديته للجماهير السعودية

المواطن - محمد سمعه

ذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قدم خاصية لـ جماهير كرة القدم السعودية، وذلك من أجل متابعة مباريات أندية المملكة في دور ثمن النهائي بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال حساب اتحاد القدم السعودي عبر تويتر أنه سيكون بإمكان جماهير المملكة متابعة مباريات ممثلي السعودية في دور الـ16 بـ بطولة دوري أبطال آسيا بشكل مجاني وبتعليق سعودي من خلال القناة الرسمية لاتحاد القدم الآسيوي على موقع ” اليوتيوب”.

وسيواجه اليوم، نادي الاتحاد نظيره الإيراني ذوب آهن أصفهان، بينما تُقام في تمام التاسعة مساءً مباراة النصر والوحدة الإماراتي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وستُقام غدًا القمة السعودية بين ناديي الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.