الاتحاد الآسيوي يُوجه رسالته الأخيرة لـ النصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، منع ناديي النصر والاتحاد من تسجيل اللاعبين المواليد في قائمتهما المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتمكّن كل من ناديي النصر والاتحاد من تسجيل اللاعبين عبدالفتاح آدم وهارون كمارا وجابر عيسى في قائمتهما الآسيوية، خلال أول شهر أغسطس، ثم تراجع نادي الاتحاد وأعلن إخراجه لـ هارون كمارا وجابر عيسى من القائمة خوفًا من العقوبات.

وكانت تقارير صحافية نقلًا عن صحيفة ” المدينة” قالت أمس إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد في خطابه لنادي النصر أنه من الممنوع إشراك أي لاعب من المواليد في القائمة الآسيوية لا يحمل بطاقة هوية يتم ذكر الجنسية فيها.

وأكد الاتحاد الآسيوي في خطابه للنصر أن قيد المواليد طبقًا لجواز السفر أمر غير قانوني.

علّق المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع في وقت سابق على تصرف ناديي الاتحاد والنصر قائلًا: أتمنى من نادي الاتحاد أو أي نادٍ ألّا يدخل أي لاعب من اللاعبين المواليد في قائمة مباريات دوري أبطال آسيا.

وأضاف فهد بارباع: اللاعبين المواليد غير مؤهلين للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

في السياق ذاته قال الإعلامي الرياضي بتال القوس: يتحدث الجمهور الرياضي وخاصة الاتحاديين والنصراويين عن تسجيل لاعبي المواليد في دوري الأبطال.. تتسرب أخبار هنا وهناك عن هذا الشأن.. إضافة إلى أن نادي الاتحاد قيد كمارا ضمن قائمته القارية، ولكن بعد مناقشات مع مسؤولين في “الآسيوي” و“السعودي”.

وأضاف بتال القوس: لن يمنع الاتحاد الآسيوي أي نادٍ من تسجيل أي لاعب في قائمته الآسيوية ما دام لديه جواز سفر ساري المفعول.. ويستطيع أن يشارك في أي مباراة، ولكن إذا احتجّ أي فريق قابل فريقاً يلعب له لاعب مواليد.. فإن الآسيوي سيحيلها للجانه التي ستطلب مطابقة شروط أهلية اللاعبين في اتحاد القارة.. وهي: جواز السفر والهوية الوطنية وشهادة الميلاد للمطابقة، وأي إخلال بواحدة منها سيتم قبول الاحتجاج واعتبار الفريق خاسرًا.

يستعد النصر لمواجهة السد القطري في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بينما يواجه الاتحاد مواطنه الهلال في مباراتي دور الثمانية.