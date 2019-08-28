الاتحاد السعودي للهجن يدخل موسوعة جينيس

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحصل الاتحاد السعودي للهجن على شهادة من موسوعة جينيس بأكبر مجسم هجن في العالم والذي يحوي على 51.200 مصدر إضاءة بارتفاع 4.65 م وعرض 10 أمتار.

ونشر حسابا الاتحاد السعودي للهجن والهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، صورًا أثناء تسليم مندوب جينيس قلين بولارد الشهادة لرئيس مجلس الإدارة الأمير فهد بن جلوي بحضور محافظ الطائف، وذلك على هامش مهرجان ولي العهد للهجن 2.

وأشار حساب الاتحاد السعودي للهجن إلى أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يدخل فيها موسوعة جينيس، حيث دخل مهرجان ولي العهد للهجن العام الماضي الموسوعة أيضًا بتسجيل 11 ألف مطية شاركت في التنافس على أشواطه.