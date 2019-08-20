الاتحاد السعودي يلغي ملحق الصعود والهبوط

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز تعديلات مواد لائحة لجنة المسابقات.

وتم تعديل المادة 47 الخاصة بالصعود والهبوط، لتكون كالتالي؛ يهبط 3 فرق من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأدنى، أما بطولة دوري الدرجة الأولى، فتصعد 3 أندية إلى فرق الدرجة الأعلى مباشرة، ويهبط 4 فرق إلى الدرجة الأدنى.

وسيكون من اختصاصات اللجنة تنظيم وإدارة المسابقات والمباريات الرسمية والودية باستثناء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بجانب جداول المواجهات التي تنظمها.

كما تم إضافة فقرتين في المادة 15 الخاصة بالإجراءات الفنية في المباريات الرسمية، لتكون كالتالي؛ مقاعد البدلاء للفريق المستضيف على يسار المنصة ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك.

وتكون نسبة جماهير الضيف 30% فيما تكون النسبة 50% للفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونهائي كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك.